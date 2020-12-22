Еще один российский актер попал в украинский черный список

Гуськов неоднократно посещал оккупированный Крым. Кроме того, был приглашенным гостем пропагандистских мероприятий Кремля. Фото: instagram.com/guskov_aleksei

Министерство культуры 21 декабря включило еще одного российского актера в черный список тех, кто не сможет приехать в Украину или сниматься в отечественных лентах.

По прошению СБУ российского актера Алексея Гуськова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, сообщает пресс-служба Минкульта.

"11 декабря в Министерство культуры поступило письмо от СБУ о включении в перечень гражданина РФ Алексея Гуськова", - говорится в сообщении.

По данным "Миротворца", Гуськов неоднократно приезжал в Крым после незаконной оккупации. Кроме того, был приглашенным гостем пропагандистских мероприятий Кремля и откровенно поддерживал международную политику Владимира Путина.

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Российского актера Кирилла Гребенщикова не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь", а также на 3 года запретили ему въезд в страну из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.