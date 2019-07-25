ЕС требует от России немедленного освобождения политзаключенного Грыба

ЕС требует немедленно отпустить Павла Гриба и всех украинских политзаключенных Фото: unian.ua

Верховный суд России признал решение о заключении украинца Павла Грыба на 6 лет "законным". В Евросоюзе уже отреагировали на такой вывод суда.

ЕС требует немедленно отпустить Павла Грыба и всех украинских политзаключенных. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС, пишет 24 канал.

Украинским врачам не позволили увидеть парня, несмотря на то, что политзаключенный тяжело болен, Европейский суд по правам человека признал решение о содержании Павла Грыба в неволе незаконным.

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"Европейский союз подтверждает свое ожидание немедленного освобождения Павла Грыба. Грыб страдает очень серьезным заболеванием, которое может стать опасным для жизни в любой момент", - говорится в заявлении.

Павла Грыба осудили на 6 лет колонии за якобы "призывы к терроризму". 24 августа 2017-го 19-летний Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой из России, с которой познакомился в соцсети. После этого связь с ним пропала. Как позже выяснилось, его вывезли из Гомеля неизвестные люди и через несколько дней увезли в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвинили Павла в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.