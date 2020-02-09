Джемилев объяснил, когда в Крым пустят днепровскую воду

Украина пустит днепровскую воду в оккупированный Крым только после деоккупации полуострова.
"Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов", - сказал лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в эфире "Радио Крым.Реалии".
"Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. ... Разговоры о том, что это наносит ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали?".
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Джемилев отметил, что в соответствии с Женевской конвенцией от 1949 г. "вся ответственность за положение людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта".
До оккупации Крыма материковая Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.
В настоящее время запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.
В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов в комментарии СМИ заявил об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым.
Комментируя идею Аристова, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что продажа воды в аннексированный Крым будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.
В начале февраля 2020-го в Крыму заявили, что питьевой воды в оккупированном Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.
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