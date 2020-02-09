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воскресенье, 09 февраля 2020 01:05

Джемилев объяснил, когда в Крым пустят днепровскую воду

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Джемилев объяснил, когда в Крым пустят днепровскую воду
"Мы будем подавать воду после освобождения Крыма от оккупантов" - Джемилев. Фото: Рубрика

Украина пустит днепровскую воду в оккупированный Крым только после деоккупации полуострова.

"Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов", - сказал лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в эфире "Радио Крым.Реалии".

"Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. ... Разговоры о том, что это наносит ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали?".

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Джемилев отметил, что в соответствии с Женевской конвенцией от 1949 г. "вся ответственность за положение людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта".

До оккупации Крыма материковая Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

В настоящее время запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов в комментарии СМИ заявил об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым.

Комментируя идею Аристова, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что продажа воды в аннексированный Крым будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

В начале февраля 2020-го в Крыму заявили, что питьевой воды в оккупированном Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.

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Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
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