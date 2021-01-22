Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма

Оккупированый в 2014 году русскими Крым оказался в худшей из версий Советского Союза. Жители полуострова живут с графиком подачи воды, находятся под санкциями и воюют с колонистами из РФ за работу, лечение и места в детских садах. Правда говорить о недовольстве не стоит, поскольку за это можно оказаться или без работы или за решеткой.
Gazeta.ua попыталась разобраться какие проблемы крымчан наше государство должно было решить "еще вчера".
Принудительная вакцинация
Российские оккупанты анонсировали массовое вакцинирование жителей Крыма своим препаратом "Спутник V". Оккупационные органы власти заявили, что в первую очередь вакцинировать медиков, учителей и сотрудников оккупационного Роспотребнадзора.
Жители Крыма неоднозначно относятся к перспективе вакцинироваться российским препаратом. Ссылаются на то, что президент России Владимир Путин отказался ее колоть. К тому же препарат "Спутник V" не прошел все этапы тестирования.
Сами оккупанты заявляют, что будто бы начали вакцинировать военнослужащих Черноморского флота, базирующегося в Крыму.
Принудительная вакцинация имеет признаки проведения опытов на людях и является военным преступлением.
Правозащитники отмечают, что оккупанты не имеют права заставлять людей соглашаться на вакцинации. Они призывают людей отказаться от процедуры, поскольку это может представлять угрозу для здоровья и жизни.
В случае угроз увольнением, или штрафами крымчане могут обратиться в правозащитные организации "КрымSOS", или Крымской правозащитной группы за помощью.
Вакцинации потенциально опасным препаратом является военным преступлением. Украина на международном уровне должен заявить о своем отношении к насильственному вакцинации тех своих граждан, которые вынуждены жить на оккупированном полуострове.
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У крымчан начнут отбирать земельные участки
25 марта 2021 вступает в силу указ президента России Владимира Путина о расширении приграничных территорий РФ. По российскому законодательству участками в этих зонах могут владеть только граждане России.
Таким образом Кремль продолжает навязывать свое гражданство людям, которые принципиально не хотят получать российские паспорта. Российская Федерация уже прямо заявляет - хочешь оставаться украинцем в Крыму, тогда становись бездомным.
Кроме этого земельными участками на временно оккупированной полуострове обладают и чиновники. Показательным стали обнародованые журналистами "Схем" данные о главе Конституционного суда Украины. Господин Александр Тупицкий владеет имением в Кореизе, а в 2018 году расширил его еще двумя земельными участками.
Это является большим вызовом для нашей национальной безопасности, потому что РФ может и будет оказывать давление на украинских чиновников.
С 25 марта оккупационные органы власти будут присылать письма с уведомлением об отчуждении и суммой компенсации. Украинские правозащитники советуют людям сохранять их и обращаться в ЕСПЧ.
.Бизнесмены, которые из-за оккупации Крыма потеряли свое имущество, должны обратиться в международный арбитраж.
Документы о купле-продаже недвижимости в оккупированном Крыму Украина не признает, поскольку РФ незаконно оккупировала полуостров.
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Милитаризация детей
В оккупированном Крыму активно действует пропаганда военной службы в вооруженных силах государства-оккупанта - России. Для этих целей на полуострове открывают детские милитарные объединения "Потомки победы", "Патриот", "Тактика" и другие. Крупнейшим из них является Юнармия. На ее развитие из российского бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей.
Участие в Юнармии является бесплатной и поэтому родители отдают детей туда, чтобы те не сидели дома.
На мероприятиях детей учат разбирать и собирать оружие, захватывать здания и вести допрос на английском языке.
Тренеры всячески уверяют детей, те являются гражданами РФ, должны защищать "родину".
Такая привлечения нарушает Женевские конвенции и является пропагандой службы в вооруженных силах государства-оккупанта.
В прошлом году в Организации объединенных наций приняли резолюцию, осуждающую милитаризацию оккупированного полуострова.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым совместно с правозащитными организациями "Крымская правозащитная группа", "Украинский Хельсинский союз по правам человека" и ZMINA представили список так называемых должностных лиц, навязывают российскую идентичность крымским детям.
В том государство Украина не разрабатывает программы, которые стали альтернативой "детской службы в армии".
С 2014 года Крымская малая академия наук не работает в Украине, а крымские отличники не могут участвовать в наших научных мероприятиях. Правда, государство упростила вступление в материковых высших учебных заведений для крымчан.
Чтобы решать эту проблему Украина должна создать медиапространство, который прежде всего был бы интересен, пропагандировал гуманизм вопреки российской ненависти.
С начала оккупации прошло 7 лет. Маленькие дети уже выросли в условиях оккупации и не видели Украину. Если мы не начнем запускать программы, которые были привлекательными для тех юношей, то после деоккупации мы вернемся на территорию с нелояльными гражданами.
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Отсутствие органов власти
Жители оккупированного Крыма, приезжающие в Украину сталкиваются с проблемами, которые связаны прежде всего с пропиской.
Крымчане, которые меняют или получают первые паспорта не могут прописаться на территории полуострова. Студенты имеют проблемы с заселением в общежития. Восстановление паспорта гражданина Украины для жителя полуострова имеет тяжелые бюрократические проблемы, как и получение.
Для того, чтобы получить свидетельство о рождении родители должны сразу после рождения ребенка ехать в Херсон, чтобы в судебном порядке регистрировать своих детей.
Украина должна принять закон о местных органах власти, что до деоккупации будут работать на материке. Такие органы власти повысят уровень лояльности людей, которых ежедневно "обрабатывает" российская пропаганда.
В противном случае люди будут возвращаться к оккупантам, поскольку мы не обеспечили получение их прав и свобод. Эта небрежность не только помогает Кремлю создать негативный имидж нашей стране, но и несет репутационные потери на международной арене.
Как мы хотим возвращать Крым, когда говорим собственным гражданам "сами разбирайтесь?"
Кроме этого законы о представительные органы власти в Крыму и последующие выборы обеспечат в Крыму проукраинскую и рабочую власть, которая занймет свои места после деоккупации.
В худшем случае мы будем иметь институциональный хаос, которым воспользуются россияне и местные мафиози на местах и история повторится.
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Закон о коллаборационистах и военных преступниках
Украина не приняла закон о коллаборационистах, который бы урегулировал законность действий депутатов и правоохранителей, что после оккупации остались работать на полуострове.
Есть люди, которые не совершали военных преступлений и не транслировали пропаганду Кремля - учителя, пожарные, врачи и т.
Россия уверяет этих людей в том, что на материковой Украине их посадят за государственную измену.
Проблема отсутствия этого закона также и в том, что на полуострове останутся сотрудники правоохранительных органов, которые принимали участие в избиении людей на Майдане в 2013-2014 годах, а также судьи, которые судили проукраинских активистов, или отсуживали имущество у крымчан.
Неприятие этого закона приведет к безнаказанности настоящих предателей Украины и наказанию невинных. Это уменьшает лояльность жителей Крыма к нашему государству.
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Заселение россиян на территорию Крыма
В среднем в оккупированном Крыму на постоянное жительство приехало от 400 тысяч россиян. Они активно скупают новостройки на полуострове, или выкупают квартиры у крымчан, которые уезжают оттуда.
Колонисты имеют большую лояльность к РФ, поскольку являются ее гражданами. В их интересах, чтобы на полуострове сохранилась русская оккупационная власть, а сам Крым был признан территорией РФ.
Российский оппозиционер Алексей Навальный в 2014-м году заявил, что в случае получения им статуса российского президента, на полуострове проведут референдум с привлечением жителей Крыма.
Чтобы избежать искажения результатов мы должны признать полуостров Крымскотатарской автономией, а крымских татар коренным народом. Эти действия восстановят историческую справедливость и сведут на нет российские манипуляции, потому крымские татары давно уже определились со своей позицией.
История имеет такой пример в Латвии, что после распада СССР оставила нелояльных русских лицами, проживающими в государстве, но не участвующими в ее политических процессах.
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Проблемы пересечения КПВВ с временно оккупированным Крымом
В конце 2019 года, 19 декабря на админмежах с временно оккупированным Крымом обновили пункты пропуска. По проекту должны работать и центры предоставления административных услуг.
3 марта 2020 из-за объявления карантина, связанные с пандемией Covid-19 КПВВ перекрыли. Людей из оккупированного полуострова не пропускали на материковую часть Украины.
Свое право на пересечение админмежах крымчане имели за сутки до выезда согласовывать в Представительстве президента Украины в АРК.
Это привело к конфликтным ситуациям, поскольку ограничения, даже в связи с пандемией является нарушением прав человека.
Чтобы избежать дальнейших конфликтных ситуаций государство расписать правила пересечения КПВВ во время эпидемий, природных бедствий и техногенных катастроф.
Во временно оккупированном РФ Крыму полностью пересохло природное пресноводное озеро, которое называли "генеральским".
Расположенный между Феодосией и Керчью водоем несколько лет назад был полноводным. Соответствующие фото опубликовали на странице Instadron Crimea в Instagram.
По информации крымчан, вокруг "генеральского" озера расположены несколько садовых кооперативов.
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