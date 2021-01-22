Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма

Оккупированый в 2014 году русскими Крым оказался в худшей из версий Советского Союза. Жители полуострова живут с графиком подачи воды, находятся под санкциями и воюют с колонистами из РФ за работу, лечение и места в детских садах. Правда говорить о недовольстве не стоит, поскольку за это можно оказаться или без работы или за решеткой.

Gazeta.ua попыталась разобраться какие проблемы крымчан наше государство должно было решить "еще вчера".

Автор: Униан В 2014 году нарушив международные нормы РФ оккупировала полуостров Крым

Принудительная вакцинация

Российские оккупанты анонсировали массовое вакцинирование жителей Крыма своим препаратом "Спутник V". Оккупационные органы власти заявили, что в первую очередь вакцинировать медиков, учителей и сотрудников оккупационного Роспотребнадзора.

Жители Крыма неоднозначно относятся к перспективе вакцинироваться российским препаратом. Ссылаются на то, что президент России Владимир Путин отказался ее колоть. К тому же препарат "Спутник V" не прошел все этапы тестирования.

Сами оккупанты заявляют, что будто бы начали вакцинировать военнослужащих Черноморского флота, базирующегося в Крыму.

Принудительная вакцинация имеет признаки проведения опытов на людях и является военным преступлением.

Правозащитники отмечают, что оккупанты не имеют права заставлять людей соглашаться на вакцинации. Они призывают людей отказаться от процедуры, поскольку это может представлять угрозу для здоровья и жизни.

В случае угроз увольнением, или штрафами крымчане могут обратиться в правозащитные организации "КрымSOS", или Крымской правозащитной группы за помощью.

Вакцинации потенциально опасным препаратом является военным преступлением. Украина на международном уровне должен заявить о своем отношении к насильственному вакцинации тех своих граждан, которые вынуждены жить на оккупированном полуострове.

Автор: София Староконь 25 марта 2021 вступает в силу путинский указ о расширении приграничных территорий

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У крымчан начнут отбирать земельные участки

25 марта 2021 вступает в силу указ президента России Владимира Путина о расширении приграничных территорий РФ. По российскому законодательству участками в этих зонах могут владеть только граждане России.

Таким образом Кремль продолжает навязывать свое гражданство людям, которые принципиально не хотят получать российские паспорта. Российская Федерация уже прямо заявляет - хочешь оставаться украинцем в Крыму, тогда становись бездомным.

Кроме этого земельными участками на временно оккупированной полуострове обладают и чиновники. Показательным стали обнародованые журналистами "Схем" данные о главе Конституционного суда Украины. Господин Александр Тупицкий владеет имением в Кореизе, а в 2018 году расширил его еще двумя земельными участками.

Это является большим вызовом для нашей национальной безопасности, потому что РФ может и будет оказывать давление на украинских чиновников.

С 25 марта оккупационные органы власти будут присылать письма с уведомлением об отчуждении и суммой компенсации. Украинские правозащитники советуют людям сохранять их и обращаться в ЕСПЧ.

.Бизнесмены, которые из-за оккупации Крыма потеряли свое имущество, должны обратиться в международный арбитраж.

Документы о купле-продаже недвижимости в оккупированном Крыму Украина не признает, поскольку РФ незаконно оккупировала полуостров.

Автор: Россми Россияне активно вербуют крымских детей в ряды своих военных формирований

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Милитаризация детей

В оккупированном Крыму активно действует пропаганда военной службы в вооруженных силах государства-оккупанта - России. Для этих целей на полуострове открывают детские милитарные объединения "Потомки победы", "Патриот", "Тактика" и другие. Крупнейшим из них является Юнармия. На ее развитие из российского бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей.

Участие в Юнармии является бесплатной и поэтому родители отдают детей туда, чтобы те не сидели дома.

На мероприятиях детей учат разбирать и собирать оружие, захватывать здания и вести допрос на английском языке.

Тренеры всячески уверяют детей, те являются гражданами РФ, должны защищать "родину".

Такая привлечения нарушает Женевские конвенции и является пропагандой службы в вооруженных силах государства-оккупанта.

В прошлом году в Организации объединенных наций приняли резолюцию, осуждающую милитаризацию оккупированного полуострова.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым совместно с правозащитными организациями "Крымская правозащитная группа", "Украинский Хельсинский союз по правам человека" и ZMINA представили список так называемых должностных лиц, навязывают российскую идентичность крымским детям.

В том государство Украина не разрабатывает программы, которые стали альтернативой "детской службы в армии".

С 2014 года Крымская малая академия наук не работает в Украине, а крымские отличники не могут участвовать в наших научных мероприятиях. Правда, государство упростила вступление в материковых высших учебных заведений для крымчан.

Чтобы решать эту проблему Украина должна создать медиапространство, который прежде всего был бы интересен, пропагандировал гуманизм вопреки российской ненависти.

С начала оккупации прошло 7 лет. Маленькие дети уже выросли в условиях оккупации и не видели Украину. Если мы не начнем запускать программы, которые были привлекательными для тех юношей, то после деоккупации мы вернемся на территорию с нелояльными гражданами.

Автор: Крымская правозащитная группа В 2020 году РФ незаконно призвала в ряды ВС РФ 3300 крымских юношей

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Отсутствие органов власти

Жители оккупированного Крыма, приезжающие в Украину сталкиваются с проблемами, которые связаны прежде всего с пропиской.

Крымчане, которые меняют или получают первые паспорта не могут прописаться на территории полуострова. Студенты имеют проблемы с заселением в общежития. Восстановление паспорта гражданина Украины для жителя полуострова имеет тяжелые бюрократические проблемы, как и получение.

Для того, чтобы получить свидетельство о рождении родители должны сразу после рождения ребенка ехать в Херсон, чтобы в судебном порядке регистрировать своих детей.

Украина должна принять закон о местных органах власти, что до деоккупации будут работать на материке. Такие органы власти повысят уровень лояльности людей, которых ежедневно "обрабатывает" российская пропаганда.

В противном случае люди будут возвращаться к оккупантам, поскольку мы не обеспечили получение их прав и свобод. Эта небрежность не только помогает Кремлю создать негативный имидж нашей стране, но и несет репутационные потери на международной арене.

Как мы хотим возвращать Крым, когда говорим собственным гражданам "сами разбирайтесь?"

Кроме этого законы о представительные органы власти в Крыму и последующие выборы обеспечат в Крыму проукраинскую и рабочую власть, которая занймет свои места после деоккупации.

В худшем случае мы будем иметь институциональный хаос, которым воспользуются россияне и местные мафиози на местах и ​​история повторится.

Автор: россми Украина должна разработать закон о коллаборационистах

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Закон о коллаборационистах и военных преступниках

Украина не приняла закон о коллаборационистах, который бы урегулировал законность действий депутатов и правоохранителей, что после оккупации остались работать на полуострове.

Есть люди, которые не совершали военных преступлений и не транслировали пропаганду Кремля - ​​учителя, пожарные, врачи и т.

Россия уверяет этих людей в том, что на материковой Украине их посадят за государственную измену.

Проблема отсутствия этого закона также и в том, что на полуострове останутся сотрудники правоохранительных органов, которые принимали участие в избиении людей на Майдане в 2013-2014 годах, а также судьи, которые судили проукраинских активистов, или отсуживали имущество у крымчан.

Неприятие этого закона приведет к безнаказанности настоящих предателей Украины и наказанию невинных. Это уменьшает лояльность жителей Крыма к нашему государству.

Автор: Униан С 2014 года оккупирован русскими Крым находится под международными санкциями

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Заселение россиян на территорию Крыма

В среднем в оккупированном Крыму на постоянное жительство приехало от 400 тысяч россиян. Они активно скупают новостройки на полуострове, или выкупают квартиры у крымчан, которые уезжают оттуда.

Колонисты имеют большую лояльность к РФ, поскольку являются ее гражданами. В их интересах, чтобы на полуострове сохранилась русская оккупационная власть, а сам Крым был признан территорией РФ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в 2014-м году заявил, что в случае получения им статуса российского президента, на полуострове проведут референдум с привлечением жителей Крыма.

Чтобы избежать искажения результатов мы должны признать полуостров Крымскотатарской автономией, а крымских татар коренным народом. Эти действия восстановят историческую справедливость и сведут на нет российские манипуляции, потому крымские татары давно уже определились со своей позицией.

История имеет такой пример в Латвии, что после распада СССР оставила нелояльных русских лицами, проживающими в государстве, но не участвующими в ее политических процессах.

Автор: София Староконь КПВВ Каланчак

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Проблемы пересечения КПВВ с временно оккупированным Крымом

В конце 2019 года, 19 декабря на админмежах с временно оккупированным Крымом обновили пункты пропуска. По проекту должны работать и центры предоставления административных услуг.

3 марта 2020 из-за объявления карантина, связанные с пандемией Covid-19 КПВВ перекрыли. Людей из оккупированного полуострова не пропускали на материковую часть Украины.

Свое право на пересечение админмежах крымчане имели за сутки до выезда согласовывать в Представительстве президента Украины в АРК.

Это привело к конфликтным ситуациям, поскольку ограничения, даже в связи с пандемией является нарушением прав человека.

Чтобы избежать дальнейших конфликтных ситуаций государство расписать правила пересечения КПВВ во время эпидемий, природных бедствий и техногенных катастроф.

Во временно оккупированном РФ Крыму полностью пересохло природное пресноводное озеро, которое называли "генеральским". Расположенный между Феодосией и Керчью водоем несколько лет назад был полноводным. Соответствующие фото опубликовали на странице Instadron Crimea в Instagram. По информации крымчан, вокруг "генеральского" озера расположены несколько садовых кооперативов.