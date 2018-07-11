"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму

Российские оккупанты начали устанавливать свою власть в аннексированном Крыму с принуждения и террора. Фото: InfoResist

Решение об отделении от Украины депутаты Верховной Рады Крыма принимали под дулами автоматов.

Их российские военные и местные пособники оккупантов вылавливали на улицах и по домам и силой отводили в зал заседаний, рассказал Gazeta.ua 60-летний Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

"Российские военные вылавливали депутатов по домам и больницам. Им помогала" Самооборона "из местных, которыми руководили офицеры из Москвы. Целыми отрядами приезжали терские и кубанские казаки. Под дулами автоматов депутатов везли в Верховную Раду, отбирали документы и оружие. Только потом позволяли зайти в зал. Так приняли решение об обращении к Путину. решение провести референдуме 16 марта приняли за две недели до даты. Все подготовить за это время было невозможно физически и технически. Понятно, что результаты сфальсифицировали.

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После 16 марта начался парад измен: в сторону России перешли почти 90 процентов госслужащих, военных и работников СБУ. Было обидно, что это делают люди, которые жили за счет Украины. А крымские татары, к которым всегда относились с подозрением, не признали юрисдикцию России. Даже во время учений СБУ предсказуемым противником всегда были крымские татары: по легенде в горах и в мечетях мы хранили оружие и создавали военный базы ", - рассказал Умеров.

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