Денисова раскрыла интересную деталь в деле Балуха

По законам РФ, Балух уже отбыл необходимую часть срока и теперь может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, - Денисова / фото: УПВ

Украинскому политзаключенному Владимиру гляделки "Верховный Суд Крыма" сократил срок только на месяц.

Такое решение воспринимается "как насмешка оккупантов", пишет в Facebook уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

"По законам РФ, Владимир Балух уже отбыл необходимую часть срока. Теперь он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Но это сыграет на руку Кремлю. Именно поэтому это шанс выйти на свободу, но какой ценой?" - добавила она.

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В оккупированном Крыму так называемый Верховный суд изменил приговор по делу голодающего украинского активиста Владимира Балуха. С 5 лет колонии общего режима подконтрольное Кремлю судилище изменило наказание до 4 лет и 11 месяцев.