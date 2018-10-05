Денисова объяснила истинную причину прекращения Сенцовым голодовки

По словам Денисовой, процесс выхода из голодовки еще сложнее и страшнее, чем само голодание

Украинский политзаключенный Олег Сенцов в критическом состоянии, практически за чертой. Из-за этого и постоянного психологического давления со стороны руководства колонии он и прекратил голодовку.

Такую информацию обнародовала в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Согласно сообщению, в России исключительно словесно, без медицинских справок уверяли, что состояние здоровья Сенцова является удовлетворительным.

"Неправда. Они бы его тогда не "уговаривали" прекратить голодовку и постоянно не давили бы на политзаключенного психологически. С такими целями, с такой силой воли, преданностью и искренней украинской позицией человек не мог сдаться ", - написала омбудсвумен.

По словам Денисовой, процесс выхода из голодовки еще сложнее и страшнее, чем само голодание. Она убеждена, что в РФ не обеспечивают политзаключенных надлежащий медицинское сопровождение.

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Уполномоченный по правам человека призвала Россию сохранить жизнь Украинской.

"Я требую, чтобы ему предоставили лучших независимых медицинских специалистов, которые проведут его полный медицинский осмотр. Я хочу видеть заключение о состоянии здоровья Олега Сенцова. Кроме этого, именно профессиональные специалисты-диетологи должны разработать схему выхода из голодания. Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы. я требую от РФ ускорить процесс моего допуска к Олегу Сенцова. Мне надо лично убедиться, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Если надо, то я хоть сегодня уеду в колонию в Лабытнанги ", - подытожила она.

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5 октября российские власти сообщили о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, прекратил голодовку. Мол, российские медики уговорили политзаключенного и "подсказали ему, что жизнь продолжается". Олег Сенцов осужден в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексирована Крыму. С 14 мая голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России.