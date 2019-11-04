Деньги не пахнут: Красный крест отказался от Украины

"Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. И мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать на их территориях", - Ульяна Супрун. Фото: РосЗМИ

Организация Красного Креста и Красного Полумесяца отказалась посещать украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Об этом 1 ноября на Львовском форуме сказала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Цензор.Нет.

"Когда я была исполняющей обязанности министра, то мы писали очень много раз в международные организации - в Красный Крест," Врачи без границ ", Amnesty International. Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. И мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать на их территориях. Я бы хотела, чтобы наши иностранные гости понимали, что Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать наших пленных. Когда в своих государствах будете решать, давать й м деньги, подумайте об этом", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФСБ вербует украинцев, которые ездят в аннексированный Крым

Украинский волонтер, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя считает, что в будущем Крым должен существовать в составе Украины как крымскотатарская автономия. Об этом он сказал на презентации книги "Эти удивительные украинцы" и мультсериала "Книга-путешествие. Украина" в Национальном музее украинского народного декоративного искусства