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понедельник, 04 ноября 2019 18:32

Деньги не пахнут: Красный крест отказался от Украины

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Деньги не пахнут: Красный крест отказался от Украины
"Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. И мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать на их территориях", - Ульяна Супрун. Фото: РосЗМИ

Организация Красного Креста и Красного Полумесяца отказалась посещать украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Об этом 1 ноября на Львовском форуме сказала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Цензор.Нет.

"Когда я была исполняющей обязанности министра, то мы писали очень много раз в международные организации - в Красный Крест," Врачи без границ ", Amnesty International. Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. И мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать на их территориях. Я бы хотела, чтобы наши иностранные гости понимали, что Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать наших пленных. Когда в своих государствах будете решать, давать й м деньги, подумайте об этом", - отметила она.

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Украинский волонтер, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя считает, что в будущем Крым должен существовать в составе Украины как крымскотатарская автономия.

Об этом он сказал на презентации книги "Эти удивительные украинцы" и мультсериала "Книга-путешествие. Украина" в Национальном музее украинского народного декоративного искусства

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Дата
04
ноября

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