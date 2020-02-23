Crimea is Ukraine: в Австралии провели акцию к годовщине аннексии Крыма

20 февраля 2020 прошло шесть лет со дня аннексии Россией Крыма. ФОТО: zn.ua

23 февраля в столице Австралии Канберре перед посольством РФ состоялась акция, посвященная шестой годовщине аннексии Крыма. Устроили ее австралийские украинцы и местные, поддерживающие Украину.

У входа на территорию посольства с плакатами "Crimea is Ukraine! Liberate Crimea! (Крым – это Украина! Освободите Крым!) собрались около полусотни человек, сообщает Радио Свобода.

По словам координатора мероприятия Натальи Алехиной, акцию устроили для того, чтобы "привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине и напомнить австралийцам о геополитическом преступление Кремля - оккупацию Крыма".

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Напомнили активисты и о другом преступлении России - геноцид-депортацию чеченского и ингушского народов. Состоялся он 76 лет назад.

20 февраля 2014-го является официальной датой начала аннексии Крыма. Именно ее определили постановлением Верховной Рады Украины "О заявлении Верховной Рады Украины" О отпор вооруженной агрессии России и преодоления его последствий "от 21 апреля 2015 года. В Кремле же уверяют, что правильной датой является 22 февраля. Однако в наличии есть доказательства, это утверждение отрицают.