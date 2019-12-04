Бьют и отказывают в медосмотре - украинского узника пытают в РФ

Владимира Якименко незаконно осудили в РФ. Фото: Людмила Денисова/Facebook

Украинцу Владимиру Якименко, которого незаконно осудили и содержат в исправительной колонии в Саратовской области России, не оказывают медицинскую помощь.

"Он страдает от боли в животе и ключицы, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарной учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику. Более того, гражданина Украины под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования" , - заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Также добавила, что работники исправительного учреждения применяют к нему физическое насилие, - бьют по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.

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"Есть факт о предвзятом отношении к нему через его гражданство. Ему было выдано обувь, которая не подходит по размеру, что привело к травмам ног. Жене Владимира администрацией исправительной колонии было отказано в принятии посылки с теплыми вещами и лекарствами для заключенного без объяснения причин", - отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой в кратчайшие сроки помочь проведению полного медицинского обследования и предоставить Якименко медицинскую помощь.

Волонтера Якименко задержали 11 июня 2017 на админкордони с Крымом. Его обвинили в перевозке наркотиков и приговорили к 15,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима города Пугачева, Саратовская область. Семья Якименко живет в пгт Чаплинка, расположенном рядом с административной границей Крыму, и Владимир часто пересекал границу, работая таксистом.