"Был, как в тумане" – Сенцов рассказал о 145-дневной голодовке

Врачи больницы Феофания не нашли у него существенных проблем со здоровьем Фото: radiosvoboda.org

Олег Сенцов заявил, что ему удалось восстановить здоровье после голодовки, которую он держал 145 дней в 2018 году.

Сенцов рассказал, что в колонии ему говорили, что последствия голодания будут необратимыми, пишет Новое время.

"Все, тьфу-тьфу-тьфу, закончилось хорошо. За эти 145 дней я начал хорошо разбираться в здоровье, в здоровье людей, которые умирают. Пульс 40 был, и все это было очень грустно. Все данные были очень плохие. Пытался контролировать то, что происходит. Но под конец я уже ничего не контролировал: последний месяц я уже ничего не понимал, был как в тумане ", - сказал Сенцов.

Врачи больницы Феофания не нашли у него существенных проблем со здоровьем.

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"Печень по-прежнему немного увеличена. Но ничего страшного ", - добавил Сенцов.

В мае 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, содержащихся в РФ. Во время голодания медицинский персонал исправительной колонии поддерживал его жизни питательными смесями. Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления.