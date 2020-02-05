Будут мыться с таймером в руках: оккупанты ограничивают водоснабжение в Крыму

Пересохшее водохранилище в Симферополе. Фото: Крим.Реалии

Оккупанты переведут Симферополь на почасовое водоснабжение.

Причиной называют нехватку воды в крымских водохранилищах, пишут пропагандистские СМИ.

Отключат многоквартирные дома и частный сектор.

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"Будет введено ограничение режима подачи воды. Расписание разместят на сайте администрации Симферополя и дополнительно продублируют в СМИ", - говорит "глава администрации" Симферополя Елена Проценко.

Пока Россия не захватила Крым, Украина на 85% обеспечивала потребности региона в воде. После аннексии полуострова россияне решили использовать воду для своих военных.