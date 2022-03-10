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Спецтема: Война России против Украины

Бросают насыпью и жгут: Путин запретил возвращать трупы солдат в РФ

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Бросают насыпью и жгут: Путин запретил возвращать трупы солдат в РФ
Тем временем в Мариуполе в братских могилах хоронят мирных жителей. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

На границе с Крымом в Чаплинке вчера насыпью в яму сбросили тела около 50 убитых в Херсонской области и в Николаеве российских солдат.

Утром 10 марта их начали сжигать, заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

"Матерям российских солдат некуда будет ходить на могилку к сыну. Местные жители спросили, зачем так поступать с телами погибших. Им сказали, что был запрет отправлять тела в РФ", - написал он.

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Между тем на окраине Мариуполя украинцы также вынуждены класть тела погибших в братскую могилу, поскольку не могут похоронить своих близких из-за сильного обстрела со стороны оккупационных войск РФ.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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