Британский институт извинился за обозначение Севастополя российским

IISS извинился в интернете. Фото: "Севастополь"

Британский аналитический центр Международный институт стратегических исследований извинился за то, что в журнале Survival назвал Севастополь частью России.

В центре сообщили, что в журнале скопировали некорректный описание фотографии из фотоагентства, сообщил институт в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яблоко раздора: Литва стала на сторону Украины в скандале с Apple

"Мы просим прощения за редакционную ошибку, которая в любом случае не отражает позицию IISS или Survival по поводу незаконной аннексии Крыма Россией. Онлайн-текст будет откорректирован, и коррекции появятся в следующем печатном выпуске Survival", - говорится в заявлении.

Международный институт стратегических исследований в Великобритании (IISS) в своем последнем выпуске журнала Survival назвал захваченный Севастополь российским. Посольство Украины отреагировало на погрешность, об этом написали в Twitter.