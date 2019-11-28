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четверг, 28 ноября 2019 21:27

Британский институт извинился за обозначение Севастополя российским

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Британский институт извинился за обозначение Севастополя российским
IISS извинился в интернете. Фото: "Севастополь"

Британский аналитический центр Международный институт стратегических исследований извинился за то, что в журнале Survival назвал Севастополь частью России.

В центре сообщили, что в журнале скопировали некорректный описание фотографии из фотоагентства, сообщил институт в Twitter.

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"Мы просим прощения за редакционную ошибку, которая в любом случае не отражает позицию IISS или Survival по поводу незаконной аннексии Крыма Россией. Онлайн-текст будет откорректирован, и коррекции появятся в следующем печатном выпуске Survival", - говорится в заявлении.

Международный институт стратегических исследований в Великобритании (IISS) в своем последнем выпуске журнала Survival назвал захваченный Севастополь российским. Посольство Украины отреагировало на погрешность, об этом написали в Twitter.

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