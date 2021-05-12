"Боялись, что татары заберут нашу землю" - крымчанка

Автор: Тарас Подолян Против крымских татар, когда они возвращались, велась мощная пропаганда

Когда крымским татарам разрешили вернуться на родину в начале 1990-х, деньги на их возвращение должны были собрать несколько республик СНГ. Но по факту их выделяла только Украина.

Об этом рассказывает писательница и уроженка Крыма Светлана Тараторина.

"Когда 18 мая 1944 года из Крыма выселили 250 тысяч крымских татар и представителей других малых народов, полуостров, особенно степную его часть, где я выросла, начали массово заселять. Преимущественно людьми из России. Затем Хрущев приехал в Крым и увидел, что экономика полуострова просто загибается без крымских татар, которые знали, что делать с засушливой степью. Поэтому в Крым начали переселять украинцев с южных степных районов Украины - они могли адаптироваться быстрее", - рассказала она.

"Против крымских татар, когда они возвращались, велась мощная пропаганда. Нас пугали, что они придут и заберут нашу землю, поэтому мы их боялись. Думали, они вернут себе все то, что у них отобрали в 1944 году. Поэтому было и напряжение, и конфликтные ситуации. Мы не понимали трагедии этого народа. Долгое время это не проговаривалось публично, и это вызывало непонимание.

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Но мы боялись их до того момента, пока они не приехали. Это были просто люди, которые хотели вернуться домой, и имели право на это. На первых порах крымские татары жили в каких-то землянках. Мы им помогали. Когда татарам разрешили возвращаться, деньги на их возвращение должны были собрать несколько республик СНГ. Но уже с 1992-1993 годов эти средства выделяла только Украины. Хотя как правопреемница Советского Союза помочь им с возвращением должна была Россия. Но это все на себя взяло наше государство", - добавила Светлана Тараторина.

Комитет министров Совета Европы принял решение относительно ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. В документе осуждается оккупация полуострова и существенное нарушение государством-оккупантом прав человека. Об этом сообщает пресс-служба МИД.