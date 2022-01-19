Били током и обливали водой: в РФ пытают украинского политзаключенного

Приходько находится в очень подавленном состоянии. Фото: t.me/denisovaombudsman

Россия продолжает нарушать основополагающие права на жизнь и медицинскую помощь незаконно заключенного крымского политзаключенного Олега Приходько.

Гражданин Украины, которого почти полгода удерживают в российской тюрьме города Владимир, ни разу не получил медицинской помощи и необходимых лекарств, которые отправляют ему родственники, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Во время этапирования из Ростова-на-Дону его подвергали пыткам электрическим током, обливали холодной водой и держали с загнутыми руками в наручниках. Сейчас Приходько выглядит истощенным и отечным, ведь у него хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Его длительное время держали в одиночной камере, где мужчина был вынужден проводить весь день на ногах. Лежать ему разрешали только ночью. Однажды он заснул сидя, за что его упекли в ШИЗО", - написала она.

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В то же время руководство исправительного учреждения не обеспечивает право на получение надлежащей медпомощи, что предусмотрено правилами обращения с заключенными, одобренными советом ООН.

Приходько находится в крайне подавленном состоянии и считает, что его "медленно убивают".

"Такие действия в отношении нашего гражданина расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение. Обращаюсь к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные прав Приходько, в частности, обеспечить ему необходимую медицинскую помощь", - добавила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

В январе прошлого года в оккупированном Крыму неизвестные избили жену и дочь Приходько возле их дома. От правительства Украины требовали официальной реакции на произошедшее. Оккупационные власти Крыма обвиняют Приходько в подготовке терактов. Его приговорили к пяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу 110 тыс. рублей.