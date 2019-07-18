Безсмертный разозлился на пресс-конференции: моряков освободят, но нескоро

 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1944
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 630
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 972
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 711
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 729
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3150
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1476
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 936
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
4
12
7
9
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
На обломках прошлой свободы: как выглядит сейчас курортная Кача
На обломках прошлой свободы: как выглядит сейчас курортная Кача
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
Видео
Все видео
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море
Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море
В Крыму продолжают репрессировать семью Олега Приходько
В Крыму продолжают репрессировать семью Олега Приходько
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 729
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1818
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 936
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2619
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 54
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
четверг, 18 июля 2019 17:17

Безсмертный разозлился на пресс-конференции: моряков освободят, но нескоро

  Комментировать
Безсмертный разозлился на пресс-конференции: моряков освободят, но нескоро
Украинских моряков должны освободить по решению международного трибунала. Фото: Общественное

Освобождение военнопленных не подпадает под формат Минских переговоров.

Чтобы забрать их домой, Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный, сообщает Укринформ.

"Что касается моряков - они находятся за рамками Минского процесса. По ним есть решение Международного трибунала, есть диалог между президентом Зеленским и президентом Путиным, и украинская сторона настаивает на безусловном выполнении этого судебного решения", - говорит он.

Он также призвал не "анонсировать" любые даты освобождения. Обусловил это сложностью процесса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных

"Я очень прошу вас всех: давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождение через день, через два. Это не просто тяжелый процесс, это тяжелейший процесс", - говорит Безсмертный.

17 июля суд в Москве продлил арест на 3 месяца представителю СБУ Андрей Драчу и 5-и морякам: Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Сергей Попову.

Также продлили арест второй группе: представителю СБУ Василий Сороке и 6-и украинским морякам Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулибе, Виктору Беспальченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Безсмертный разозлился на пресс-конференции: моряков освободят, но нескоро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Запретили украинские книги

Самое вредное национальное блюдо в мире нужно съедать за 5 укусов

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 175036
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 24949
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 15858
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин Просмотров: 12616
В СИЗО убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки
В СИЗО убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки 1 Просмотров: 11835
Крым
Крымские татары рассказали в Женеве об издевательствах
Крымские татары рассказали в Женеве об издевательствах Просмотров: 99
Плевок в душу: россияне сокрушили самый древний дворец в Крыму
Плевок в душу: россияне сокрушили самый древний дворец в Крыму Просмотров: 1107
У Зеленского рассказали о будущих планах на Крым
У Зеленского рассказали о будущих планах на Крым Просмотров: 1296
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
 Просмотров: 126
"Чтобы создать давление на Зеленского и навредить предвыборным перспективам" - Волкер о продлении ареста морякам
"Чтобы создать давление на Зеленского и навредить предвыборным перспективам" - Волкер о продлении ареста морякам Просмотров: 90
Больше всего комментируют
6
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 4740
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua