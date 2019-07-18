Безсмертный разозлился на пресс-конференции: моряков освободят, но нескоро

Украинских моряков должны освободить по решению международного трибунала. Фото: Общественное

Освобождение военнопленных не подпадает под формат Минских переговоров.

Чтобы забрать их домой, Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный, сообщает Укринформ.

"Что касается моряков - они находятся за рамками Минского процесса. По ним есть решение Международного трибунала, есть диалог между президентом Зеленским и президентом Путиным, и украинская сторона настаивает на безусловном выполнении этого судебного решения", - говорит он.

Он также призвал не "анонсировать" любые даты освобождения. Обусловил это сложностью процесса.

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"Я очень прошу вас всех: давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождение через день, через два. Это не просто тяжелый процесс, это тяжелейший процесс", - говорит Безсмертный.

17 июля суд в Москве продлил арест на 3 месяца представителю СБУ Андрей Драчу и 5-и морякам: Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Сергей Попову. Также продлили арест второй группе: представителю СБУ Василий Сороке и 6-и украинским морякам Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулибе, Виктору Беспальченко.