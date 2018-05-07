Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали

Маразм крепчал: оккупанты с неба освятили Керченский мост. Стопкадр

Российские оккупанты освятили с неба с помощью огромного аэростата почти достроенный Керченский мост, которым хотят соединить аннексированный полуостров с материковой частью России.

Соответствующее видео опубликовало издание "РИА Новости" .

Воздушный шар "Россия" 6 мая осуществил перелет с Кубани в Крым в честь Дня победы, "символично соединив два берега".

Так, во время перелета митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил из воздуха Керченский пролив. Аэростат поднялся в небо с побережья неподалеку от порта Кавказ и, пролетев над Керченским мостом, примерно через час приземлился в городе Керчь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты признались, что боятся потерять Керченский мост

Оболочку воздушного шара украсили государственным флагом России, флагами всех субъектов страны, изображением орденов Победы и отечественной войны.

Орядом освящения в РФ давно набрал государственных обороты. Так, священники освящают космические ракеты и спутники. А в прошлом году 14 января в зенитно-ракетном полку 4-й армии, дислоцированной в городе Феодосия в Крыму освятили зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".