Белый дом блокировал попытку Госдепа США осудить агрессию РФ в Керченском проливе

В ноябре 2018 Андерсон работал помощником спецпредставителя США Курта Волкера. Фото: "РБК-Украина".

Белый дом не позволил госдепартаменту США сделать заявление, осуждающее захват Россией украинских военных судов в Керченском проливе в ноябре 2018-го.

Об этом заявил бывший помощник спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера Кристофер Андерсон, сообщает "The Guardian".

Бывший сотрудник Госдепа США давал показания в Палате представителей в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа.

"В то время как мои коллеги из государственного департамента быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию, высокопоставленные чиновники в Белом доме это заявление заблокировали", - сказал Андерсон.

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"Посол Волкер подготовил твиты, осуждающие действия России, я разместил на его аккаунте", - добавил он.

На фоне молчания Белого дома тогдашний посол США в ООН Никки Хейли осудила поведение России, после чего госсекретарь Майк Помпео взав с нее пример. Трамп выразилбеспокойство, но не стал обвинять Москву.

Представители украинской власти не дадут показания в Конгрессе США об импичменте Дональда Трампа.