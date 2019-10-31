Белый дом блокировал попытку Госдепа США осудить агрессию РФ в Керченском проливе

Белый дом не позволил госдепартаменту США сделать заявление, осуждающее захват Россией украинских военных судов в Керченском проливе в ноябре 2018-го.
Об этом заявил бывший помощник спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера Кристофер Андерсон, сообщает "The Guardian".
Бывший сотрудник Госдепа США давал показания в Палате представителей в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа.
"В то время как мои коллеги из государственного департамента быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию, высокопоставленные чиновники в Белом доме это заявление заблокировали", - сказал Андерсон.
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"Посол Волкер подготовил твиты, осуждающие действия России, я разместил на его аккаунте", - добавил он.
На фоне молчания Белого дома тогдашний посол США в ООН Никки Хейли осудила поведение России, после чего госсекретарь Майк Помпео взав с нее пример. Трамп выразилбеспокойство, но не стал обвинять Москву.
Представители украинской власти не дадут показания в Конгрессе США об импичменте Дональда Трампа.
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