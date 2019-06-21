Балуха снова перевели в штрафной изолятор в российской колонии

Как давно Владимир Балух в ШИЗО - неизвестно. Фото: Антон Наумлюк

Украинского политзаключенного Владимира Балуха снова перевели в штрафной изолятор колонии в Тверской области РФ.

Об этом сообщил епископ Апостольской православной церкви России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко, сообщает издание "Крым.Реалии".

О том, что Балух находится в ШИЗО, он узнал при попытке передачи в колонию посылки.

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"Ему было назначена посылка и передача. Когда приемщица выясняла, предназначена или непредназначена, пришла информация, что Балух снова помещен в ШИЗО, и, соответственно, передача ему неназначена. Такая информация была примерно 30 минут назад", - рассказал Михнов-Вайтенко 20 июня.

С какого числа политзаключенный находится в штрафном изоляторе, неизвестно.

Адвокат Балуха Ольга Динзе также ничего об этом не знает. Сообщила, что планирует поездку к подзащитному 21 июня.

Украинец Николай Карпюк, которого россияне по фиктивному обвинению в противодействии войскам РФ в ходе 1-й Чеченской войны приговорили к 22,5 годам тюрьмы, написал письмо к гражданам Украины. Украинскую власть призвал не забывать о тех, кого незаконно удерживают россияне.