Балуха снова отправили в штрафной изолятор

Состояние здоровья Балуха все больше ухудшается. Врачей к активисту не пускают. ФОТО: gordonua.com

Украинского активиста и политзаключенного Владимира Балуха, которого незаконно удерживают в России, в очередной раз перевели в штрафной изолятор.

Удерживать в ШИЗО украинца будут на протяжении 15 суток. Сообщила об этом Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

"За четыре месяца нахождения Владимира Балуха в колонии Торжка, его шестой раз закрывают в ШИЗО, пытаясь сломить его. С каждым днем подорванное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается. Вся ответственность за жизнь и здоровье Владимира Балуха лежит на Российской Федерации, включая администрацию колонии и лично на начальнике колонии Ножкине Александре Игоревиче", – заявили правоохранители.

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Недавно Балуху удалось послать письмо украинской активистке. В нем незаконно осужденный крымский активист рассказал о своем состоянии. Также сообщил, что россияне пытаются навязать ему российское гражданство.