Балух: Ненависти ни к кому не испытываю

Владимира Балуха пытали в российских застенках

Освобожденный из российского заключения крымчанин Владимир Балух не испытывает ненависти к россиянам.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Я считаю: нет таких оскорблений, которые нельзя было бы простить. Я за эти неполные 3 года понял одну вещь: человек, который считает, что он унижает других, на самом деле унижает себя. Ненависти ни к кому не испытываю, даже учитывая пройденный путь. Я могу их пожалеть за то, что они такие убогие и нелепые", - сказал крымчанин.

"Вот чего никогда не пойму - это измены", - добавил он.

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, на Родину вернулся крымчанин Владимир Балух. Его оккупанты задержали за то, что вывесил у своего дома украинский флаг.