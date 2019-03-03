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воскресенье, 03 марта 2019 15:18

Архиепископ Климент рассказал, за что его задержали

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Архиепископ Климент рассказал, за что его задержали
Назвали причину задержания архиепископа Климента. Фото: Facebook

Задержанного в Крыму архиепископа Симферопольского и Крымского Климента хотят допросить по делу о каком-то ограблении городской церкви.

Об этом рассказал сам владыка отметив, что ни о каком ограбления не знает, передает "BBC-Украина".

Климент должен был выехать в 13:00 с центрального автовокзала Симферополя на суд украинского политзаключенного Кремля Павла Гриба в Ростов-на-Дону.

"Учитывая, что есть решение суда о том, что я могу посетить Павла Гриба в СИЗО, причастить его и исповедовать. Но после того, как я сел в автобус, подошли полицейские из дежурной части автовокзала, попросили меня выйти из автобуса. В автобусе обыскали мои вещи ", - рассказал архиепископ.

По словам Климента, силовики начали выяснять его личность, после чего вызвали наряд полиции и отправили в центральный райотдел.

"Минут через 20 вышел дежурный райотдела и сказал, чтобы я ждал следователя, так как поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал, что обокрали церковь в Симферополе на улице Севастопольская. То есть по их логике, кто-то позвонил и сказал, что обокрали мою церковь", - добавил владыка.

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Архиепископ отмечает, что сам лично никаких звонков не получал. Климент также отметил, что по его информации, в церкви ничего не крали.

В оккупированном Крыму в воскресенье, 3 марта, задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента. Священнослужителя сняли с автобуса на автовокзале Симферополя.

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Дата
03
марта

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