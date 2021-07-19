Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым

19 июля общественная организация КрымSOS представила вторую часть исследования "Окружающая среда Крыма: изменения и потери за время оккупации". Эксперт по вопросам охраны природы и соавтор исследования Алексей Василюк рассказал Gazeta.ua о шести самых больших проблем загрязнения экологии, возникшие на полуострове с 2014 года.

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1. Отравление сернистым ангидридом у крымского "Титана" в августе 2018 года.

Через производство диоксида титана остается много серной кислоты. Ее сливали на дно специального озера, а сверху был слой воды. После оккупации озеро начало испаряться. Токсическую пыль разнес ветер на 120 км вокруг. Эколог считает, что эту ситуацию нельзя сравнивать с Чернобылем, потому что это не авария. Но территория вокруг озера пострадала больше, чем от чернобыльской трагедии.

Автор: Фотограф: Сергей Малгавко Кримський завод "Титан"

"Не такая большая полоса того сернистого ангидрида. Но когда он попадает на слизистые оболочки и любую влажную поверхность – образуется серная кислота. Даже на росе, – рассказывает Алексей, – За одну ночь в соседнем Армянске все заржавело, люди не могли дышать, потому пекли легкие, глаза были поражены, засохли огороды и дерева. Погибли насекомые и микроорганизмы – они были абсолютно беспомощны, когда влага в земле превращается в серную кислоту".

2. Стихийные свалки и отсутствие сортировки и мусороперерабатывающих заводов.

Только в Севастополе активисты насчитали 1500 свалок бытовых отходов. По словам Алексея Василюка, проблема с мусором была в Крыму еще 20 лет назад и обострилась за годы оккупации.

Автор: globallookpress.com Оккупационная власть не борется со стихийными свалками

"Свалки делают где угодно, оккупационная власть с ними не очень борется. Также их создают не в оврагах, а на склонах гор. Так в Крыму появился "Пьяный лес" – вместо пейзажа гор там мусор, давит на деревья и те опускаются к земле", – рассказывает эколог.

3. Канализацию сливают в море и разрушают глубоководные сбросы.

Алексей Василюк говорит, что в селах и городах горной местности Крыма почти нет централизованной канализации. Сейчас все отходы сливают в реки и море. Также ранее работали 11 глубоководных сбросов – гигантские трубы отправляли отходы в самый нижний слой Черного моря, где нет жизни (или нам об этом не известно). Однако из-за увеличения военных кораблей, проведения учений с оружием, уже повредили три из них – со спутника видно как растекается по морю лента грязи недалеко от пляжей.

Автор: Крым.Реалии Канализацию сливают в море. На некоторых пляжах уже запрещено купаться.

"Оккупантам хватило 4 года, чтобы в море нельзя было заходить. Такого раньше не было. Оккупационные органы Роспотребнадзора закрывают пляжи и запрещают там купаться. А милитаризация и использование бомб могут просто поднять все, что копилось на дне моря. Это будет экологический апокалипсис", – считает Алексей.



4. Откачка подземных вод на нужды промышленности и сельского хозяйства

Сейчас пресную воду заменила соленая, которая была до запуска Северо-Крымского канала в 60-х годах. Также оккупанты пытаются перебросить русла рек – это минимум угрожает существованию 7 видам уникальных рыб, занесенных в Красную книгу Украины. Опреснение воды, по мнению эколога, в Крыму нереально: море очень загрязнено и это слишком дорогостоящий процесс.

Автор: Крым.Реалии Подземные воды в Крыму выкачивают для сельского хозяйства и военной промышленности

"Оккупационные власти сейчас обвиняет Украину в геноциде и других грехах. Считаю, что проблему раздувают. Воды не хватает для промышленности и сельского хозяйства. Но нет вымирания населения в Крыму из-за нехватки воды", – отмечает эколог.

5. Выкачка природных ресурсов с полуострова и моря.

В частности, оккупанты выкачивают газ и нефть, вывозят все добытое с 269 карьеров, сначала разрабатывали для построения трассы "Таврида" и Керченского моста.

6. Разорение степей.

За годы оккупации 20 га степных участков Крыма были распаханы. Там участились пыльные бури и смерчи.

Автор: qha.com.ua В селе Изюмовка Кировского района оккупированного Крыма смерч повредил шесть домов и шесть хозпостроек.

"Не понимаю, зачем тратить деньги, чтобы пахать степь, когда воды там нет и урожая тоже не будет. Это потеря для экологии, например, уничтожили лишайник "аспицилия" – его в Библии называли "манна небесная". Он был занесен в Красную книгу Украины", – рассказывает Алексей.

За 7 лет российской оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на полуострове. О судьбе и местонахождении 15 из них до сих пор ничего неизвестно. Об этом рассказывают активисты общественной организации КрымSOS на презентации исследования "Насильственные исчезновения в Крыму за период оккупации Российской Федерацией в 2014-2020 годах".