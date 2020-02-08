Адвокат сообщил приятную новость украинскому политзаключенному

В связи с заболеваниями сосудов и после перенесенных ранее операций политзаключенному необходимые специальный ортопедический одежду Фото: obozrevatel.com

Российский адвокат Николай Полозов встретился с украинским политзаключенным Иваном Яцкина в следственном управлении ФСБ в ходе проведения следственных действий.

Иван Яцкин попросил адвоката помочь во встрече с консулами Украины в СИЗО "Лефортово". Ранее Полозов уже обсуждал с консулами это питання.Було заявлено следователю ходатайство на получение разрешения консулам на свидание с Иваном Яцкина, написал адвокат в Facebook.

В связи с заболеваниями сосудов и после перенесенных ранее операций политзаключенному необходимые специальный ортопедический одежду. Адвокат сообщил Яцкина, что его жена родила дочь.

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"Невозможно описать его эмоции. Это была смесь восторга и радости от известия о рождении дочери, и отчаяния от невозможности ее увидеть и обнять своих родных", написал адвокат.

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