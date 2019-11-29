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пятница, 29 ноября 2019 15:03

"А слабо отказаться от Apple" - Павел Климкин обратился к украинцам

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&quot;А слабо отказаться от Apple&quot; - Павел Климкин обратился к украинцам
Компания Apple пошла на уступки российским оккупантам. Фото: Цензор.НЕТ

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин призвал украинский отказаться от продуктов Apple.

Поводом для призыва стало решение компании указывать аннексирован Крым территории России, опубликовал заявление в своем Twitter.

"А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев, переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть № 1, до свидания", - заявил он.

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Компания Apple на девайсах, которые продаются в России, обозначает аннексирован Крым как часть территории РФ.

Погрешности допустили в приложении "Погода". При этом российские депутаты хвастаются тем, что компания сознательно пошла на этот шаг и обещают в дальнейшем контролировать это

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