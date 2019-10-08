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вторник, 08 октября 2019 09:29

"Я должен бить осторожным" - представитель ОБСЕ отказался сказать, чей Крым

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&quot;Я должен бить осторожным&quot; - представитель ОБСЕ отказался сказать, чей Крым
Сайдик сказал, что не может сейчас говорить о Крыме. Фото: htti.ytimg.com

Мнение о том, кому принадлежит оккупированный Россией украинский полуостров Крым, отказался высказывать Мартин Сайдик, который является специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе.

Сайдик сказал, что не может сейчас говорить о Крыме, сообщает "Укрінформ".

"Прошу вас понять, что я не выражаю свою позицию, поскольку являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности - Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на эту тему. Когда буду на пенсии, так сказать, свободным человеком, тогда смогу комментировать по Крыму" - сказал Сайдик.

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Посла Украины в Австрии Александра Щербу такая позиция удивила.

"Я был удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии ничего, кроме предыстории вопроса. Надеюсь, что ему просто не хватило времени на полный ответ".

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик озвучил дату разведения войск на линии разграничения в Золотом и Петровском.

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