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пятница, 10 мая 2019 10:02

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

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5 лет назад арестовали Олега Сенцова
В Киеве пройдут акции в поддержку Олега Сенцова. Фото: gdb.rferl.org

В Симферополе 10 мая 2014-го арестовали кинорежиссера и писателя Олега Сенцова.

Политзаключенный - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист, лауреат премии Сахарова "За свободу мысли" и Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, пишет "Укрінформ".

Олега Сенцова в августе 2015-го осудили в России к 20 годам заключения, обвинив в планировании терактов в аннексированном Крыму. Срок режиссер отбывает на крайнем севере Российской Федерации в Лабытнанги.

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В мае 2018-го Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. 145 дней отказывался принимать пищу и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В Киеве пройдут акции в поддержку Олега Сенцова.

В 13:30 от памятника Ярославу Мудрому на Золотых Воротах стартует символическое шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы, которые находятся в Киеве.

В ходе акции-перформанса Do you remember? активисты передадут каждому посольству письмо от украинских заложников Кремля. Активисты напоминают странам-членам Совета Европы, что любой диалог с Путиным надо начинать с вопроса освобождения Олега Сенцова и всех заложников Кремля, которые незаконно содержатся за решеткой в ​​России и на оккупированных украинских территориях.

Участники акции убеждены, что именно этот вопрос должен стать основным на заседании Комитета министров Совета Европы, которое состоится 16-17 мая 2019-го в Хельсинки.

Также к 5 годовщине ареста Олега Сенцова запланировали акцию "Сажайте цветы, а не людей".

В 11:00 в Крещатом парке (по улице Михаила Грушевского) писатели, актеры, музыканты и правозащитники высадят цветы в знак поддержки заложников Кремля. Акция состоится как продолжение начатого актрисой Риммой Зюбиной флешмоба под лозунгом "Сажайте цветы, а не людей".

Участие в акции, в частности, примут режиссер Ахтем Сеитаблаев, писатель Андрей Курков, актриса Римма Зюбина, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский и другие.

По данным организаторов глобальной акции #SaveOlegSentsov, по меньшей мере 98 украинских политзаключенных содержатся в Российской Федерации и оккупированном Крыму. Около 120 военнопленных и гражданских заложников - в подвалах оккупированного Донбасса и 24 украинских военнопленных моряков - в СИЗО "Лефортово".

Сборник автобиографических рассказов кинорежиссера Олега Сенцова "Жизнь" выдали в Берлине на немецком языке под названием Leben.

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Дата
10
мая

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

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