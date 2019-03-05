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вторник, 05 марта 2019 07:23

100 дней плена украинских моряков: Волкер обратился к России

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100 дней плена украинских моряков: Волкер обратился к России
Курт Волер вновь призвал Россию освободить пленных украинских моряков. Фото - Громадське

Специальный представитель Департамента США по делам Украины Курт Волер вновь призвал Россию освободить пленных украинских моряков.

Он напомнил, что 24 украинца ровно 100 дней находятся в плену после того, как Россия необоснованно напала на корабли украинского флота у Керченского пролива.

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"Россия должна действовать так, как подобает великой нации, и немедленно освободить моряков и суда", - написал Волкер в Twitter.

Руководитель адвокатов, защищающих пленных украинцев, Николай Полозов также отметил 100 дней содержания моряков под стражей. По его словам, россияне оказывают на пленных психологическое давление, к некоторым из них для этого подселили "специальных сокамерников". Кроме того, Москва запрещает морякам видеться с родными и разговаривать с ними по телефону. Сейчас усилия адвокатов сосредоточены на формировании первого пакета документов, необходимых для представления в международные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека.

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