Хочу добре жити

– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна.

До неї зайшла в гості після дня, проведеного в Центрі надання адміністративних послуг. Третій рік намагаюся зареєструвати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Документи кілька разів завертали, але цього разу прийняли.

– Треба було обрати жек. Мала би спокій – платиш квартплату і нічим не заморочуєшся. Раз на місяць прибирають. А як прорве трубу, залатають за пару днів. Моїй хаті 150 років – і стоїть. А в тебе новобудова. Що там станеться? – продовжує знайома.

За останні три роки в моєму домі тричі затоплювало підвал і під'їзд. Тричі лагодили електропостачання, стільки ж викликали газову службу через проблеми з опаленням. Один раз ремонтували фасад, ще кілька – вхідні двері до під'їзду.

– Хочу жити в будинку з доглянутим подвір'ям, чистими під'їздами та хорошими сусідами. Жек цього не зробить, – відповідаю.

За три дні телефонують із ЦНАПу. Зареєстрували ОСББ. Оформляю документи на користування землею, реєструю банківський рахунок для квартплат. Чимало часу проводжу в податковій, банку й міськраді.

Днями телефонує Ольга Сергіївна.

– Дах провалився! Не витримав снігу. Квартири і під'їзд топить, – кричить у паніці. – В жеку сказали, що не мають грошей на ремонт.