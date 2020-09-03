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четверг, 03 сентября 2020 17:00

Журналисты назвали Киев российским

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Журналисты американского издания New York Post допустили грубую ошибку. В материале о пассажирке МАУ, вышедшей на крыло самолета в Киеве, столицу Украины назвали русским городом.

New York Post со ссылкой на британский таблоид The Sun объясняет, что пассажирка вышла на крыло самолета для "освежающей прогулки", сообщил Big Kyiv, ссылаясь на новость.

"Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России", - говорится в статье, а затем объясняется, что самолет приземлился в Киеве.

Автор: bigkyiv.com.ua
  Неправильную транслитерацию издание не исправило
Неправильную транслитерацию издание не исправило

Допущенную 2 сентября ошибку исправили только 3 сентября пополудни. Устаревший вариант транслитерации оставили - вместо утвержденного международным правописанием Kyiv, написали Kiev.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Борисполе" женщина открыла аварийный выход самолета и вышла на крыло

Организаторы женского теннисного турнира во французском Страсбурге неправильно указали национальность первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Анонсируя участие Свитолиной на турнире, организаторы поставили напротив ее имени российский флаг.

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