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"Жулянам" угрожает опасность от застройщиков - депутат

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&quot;Жулянам&quot; угрожает опасность от застройщиков - депутат
Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил, что аэропорту "Жуляны" сегодня грозит потеря статуса международного. Фото: Mind.ua

Последние следственные действия НАБУ в столичном аэропорту "Киев" могут быть связаны с интересами застройщиков, заинтересованных в этом земельном участке.

Ситуацией крайне обеспокоен депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко. "Аэропорт "Жуляны" сегодня в опасности. Ему грозит потеря статуса международного и вообще потеря статуса аэропорта из-за хаотичной и совершенно незаконной застройки вокруг него", - отмечает депутат.

Не первый год депутат противостоит незаконной застройке, которую осуществляет компания Zim Capital Group непосредственно у международного аэропорта "Киев".

"Я как депутат Киевсовета уже более полутора лет поднимаю вопрос о незаконном строительстве жилого комплекса ЖК "Парк Ленд", который строится вплотную к взлетной полосе аэропорта "Жуляны" без каких-либо разрешительных документов. Они рассчитывают на то, что договорятся с властью", - отмечает Мирошниченко, утверждая, что строительство является незаконным.

Как объясняют в самом аэропорту, существуют градостроительные ограничения высотности застройки вокруг режимного объекта, связанные с безопасностью авиационного движения. На участках, прилегающих к аэродрому, разрешена только малоэтажная застройка.

"ЖК "Парк Ленд" - это строительство 32-х десятиэтажек на земле усадебной застройки, - сообщил Мирошниченко и отметил, что с незаконной застройкой пытаются бороться и специализированные авиационные государственные органы, подавая иск в суд. - Но его не приняли в производство и сейчас в апелляции рассматривается, чтобы все же принять к рассмотрению этот иск".

В ведомстве "Укравиарух", который предоставляет выводы относительно высотности застройки в соответствии с требованиями безопасности полетов, подтвердили наличие судебных исков. Однако результатов пока нет.

"У меня складывается впечатление, что город не заинтересован в том, чтобы аэропорт "Киев" был в городе и работал на прием и отправление пассажиров международных и внутренних рейсов. Потому что город больше лоббирует бизнес-интересы строителей, чем заботится о том, чтобы столица европейского государства была комфортной и в плане транспортных развязок, аэропортов", - обеспокоен будущим аэропорта депутат горсовета.

Следственные действия НАБУ связаны с передачей аэропорта "Киев" в управление инвестору по результатам конкурса Киевсовета, инициированном для удовлетворения потребностей города перед "Евро-2012". 14 июня детективы бюро в сопровождении вооруженных подразделений проводили в админзданиях и терминалах аэропорта обыски: почти сутки 130 сотрудников, в том числе, руководящий состав аэропорта содержались без связи в кабинетах, что стало причиной аварии с самолетом авиакомпании "Браво" с 169 пассажирами на борту. Председатель Совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский в интервью изданию РБК-Украина заявил, что аварии с самолетом можно было избежать, если бы не действия НАБУ.

Українські новини
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