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среда, 26 декабря 2018 21:13

Знаменитости будут доставлять пиццу

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Знаменитости будут доставлять пиццу
Андрей Хлывнюк. ФОТО: Forbes Украина

В Киеве 28 декабря звезды украинского шоу-бизнеса преобразятся в курьеров пиццы ради благотворительности.

Речь идет о лидере группы "Бумбокс" Андрее Хлывнюке, режиссере фильма "Киборги" Ахтеме Сеитаблаеве и вокалисте группы "ДахаБраха" Марке Галаневиче. В рамках акции "Крайний день в офисе" каждый доставит на заказ 5 пицц Pizza Veterano, сообщил фонд "Вернись живым" в Facebook.

В чей офис придет звезда, решится во время онлайн-аукциона. В комментариях к видео в Facebook или по телефону 0685008800 каждый желающий может сделать ставку-заказ. Торги продлятся до 17:00 27 декабря. Минимальная ставка - 1000 грн. Знаменитость прийдет в офис, чьи сотрудники сделают самое большое пожертвование.

Второго победителя определят случайным образом: "Те, кто сегодня и завтра сделает пожертвование для армии через наш фонд, могут также принять участие в случайном розыгрыше. Для этого под постами следует отметить, что сделан благотворительный взнос. Победителя мы выберем случайным образом", - говорится на странице фонда.

На собранные деньги хотят купить квадрокоптер для ВСУ. Его стоимость - около 55 тысяч грн.

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Волонтеры создали интерактивную карту, которая содержит данные обо всех военных, погибших на войне. Больше всего бойцов погибло из Днепропетровской области - 452, меньше всего из Крыма - 26.

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