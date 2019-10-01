Злоумышленник семь раз "минировал" столичный суд

Преступник сообщал о заминировании суда 7 раз. Фото: images.unian.net

Полиция нашла преступника, который систематически сообщал о "заминировании" Оболонского райсуда Киева.

Мужчина - это вор, которого раньше не раз осуждали, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Оболонский районный суд города Киева проводит рассмотрение обвинительного акта и таким образом он пытался оттянуть назначения наказания", - говорят в суде.

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В течение 2019 года в правоохранительные органы столицы поступило семь ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.

По данным судебной фоноскопической экспертизы, злоумышленник совершил не менее 4 ложных сообщения о заминировании Оболонского районного суда. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений и взяли под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

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