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вторник, 01 октября 2019 14:21

Злоумышленник семь раз "минировал" столичный суд

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Злоумышленник семь раз &quot;минировал&quot; столичный суд
Преступник сообщал о заминировании суда 7 раз. Фото: images.unian.net

Полиция нашла преступника, который систематически сообщал о "заминировании" Оболонского райсуда Киева.

Мужчина - это вор, которого раньше не раз осуждали, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Оболонский районный суд города Киева проводит рассмотрение обвинительного акта и таким образом он пытался оттянуть назначения наказания", - говорят в суде.

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В течение 2019 года в правоохранительные органы столицы поступило семь ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.

По данным судебной фоноскопической экспертизы, злоумышленник совершил не менее 4 ложных сообщения о заминировании Оболонского районного суда. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений и взяли под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

Задержанный Алексей Белько попросил у жителей Киева извинения за то, что накануне угрожал взорвать мост Метро.

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