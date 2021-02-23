Жизнь в центре столицы: как успеть все

ЖК Crystal Residence является полностью безопасным

В современном мире самым ценным ресурсом является время. По подсчетам ученых, в среднем человек, у которого есть автомобиль, 122 часа в год стоит в пробках, чтобы добраться на работу и вернуться домой. А что если потратить эти 122 часа на что-то другое, при этом не отказываясь ни от работы, ни от развлечений, ни от комфортной жизни?

Экономить зря потраченное на дорогу время позволяет жизнь в центре города. Если вы живете в сердце столицы, то в шаговой доступности у вас есть все - от крупных торговых и офисных центров до престижных школ, театров и ресторанов.

Остается только выбрать подходящий вариант жилья. Вторичный рынок в центре Киева не отличается богатым выбором и разнообразием. В большинстве случаев цены на квартиры в старых домах завышены, а выбор жилья этого класса невелик.

При этом цены в новостройках колеблются от 16 600 до 124 350 грн за кв.м, а в 2021 году в Киеве строятся порядка 200 новых объектов.

На примере одной из необычных столичных новостроек мы хотим рассказать о преимуществах жизни в центре города.

Речь идет о ЖК Crystal Residence от компании "Строй Сити Кэпитал", который расположен в одной из самых удобных локаций города - на улице Жилянской, 26-28. Этот проект ранее был известен, как Crystal House, его реализацией занималась компания "Укрбуд". После ее банкротства в 2019 году строительство Crystal House было заморожено. Но летом 2020 ЖК был передан компании "Строй Сити Кепитал", которая взяла на себя обязательство завершить строительство.

"Строй Сити Кепитал" провела успешный ребрендинг объекта, который получил новое название Crystal Residence и, фактически, начал новую жизнь.

19 февраля 2021 года в Crystal Residence возобновились продажи. На данный момент в наличии есть 56 квартир, от 1-комнатных до 6-комнатных, стоимость квадратного метра составляет от 48000 до 64000 грн.

ЖК Crystal Residence обеспечит собственникам квартир все преимущества жизни в центре столице. Всего в пяти минутах расположена станция метро "Олимпийская", в шести минутах езды на автомобиле - ТЦ "Gulliver", десять минут прогулки - и вы в парке им.Т.Г.Шевченко. Также в шаговой доступности десятки гастрономических заведений, спортивные клубы премиум-класса, лучшие школы и детские сады города, а также высшие учебные заведения.

Отдельного упоминания стоит внутренняя инфраструктура ЖК Crystal Residence.

На девятом этаже комплекса обустроена лаунж-зона и территория до прогулок с небольшим ландшафтным парком. Нужно отметить, что эта зона доступна только жителям ЖК. Также на нескольких этажах ЖК - просторные террасы под открытым небом. Для детей в ЖК Crystal Residence предусмотрены игровые комнаты, а во дворе - закрытая от посторонних площадка.

Для взрослых - свой Фитнес-клуб, Сигар-клуб и SPA-зона.

Также для автомобилей предусмотрен двухуровневый паркинг, а в каждой секции ЖК работает консьерж-сервис, сотрудники которого помогут в решении срочных вопросов и проследят за порядком.

Ну и, конечно, ЖК Crystal Residence является полностью безопасным, так как на всей его территории установлены камеры видеонаблюдения, а охрана работает круглосуточно.

Все вышеперечисленное является неоспоримым аргументом в пользу жизни в центре столицы, а жизнь в ЖК Crystal Residence позволит вам сэкономить драгоценное время.

Подробнее о преимуществах ЖК Crystal Residence вам с удовольствием расскажут в отделе продаж по телефону 044 333 77 33, или в офисе компании по адресу: Киев, бульвар Л. Украинки, 23Б.