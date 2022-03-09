Жителей трех городов в Киевской области эвакуируют 9 марта

 
Ексклюзивы
1/5
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 315
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2529
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 5661
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3636
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 378
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12645
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2412
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2250
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1035
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3222
Фото
Все фото
5
18
10
9
8
Руины Ирпеня и Гостомеля показали из космоса: фото
Руины Ирпеня и Гостомеля показали из космоса: фото
Слезы, отчаяние и отвага. Фоторепортаж эвакуации из Ирпеня
Слезы, отчаяние и отвага. Фоторепортаж эвакуации из Ирпеня
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Из Ирпеня эвакуировали 2 тыс. гражданских
Из Ирпеня эвакуировали 2 тыс. гражданских
Видео
Все видео
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
"Уроды до сих пор не поняли - Ирпень не сдается" - мэр города
"Уроды до сих пор не поняли - Ирпень не сдается" - мэр города
ВСУ сбили над Киевом два российских самолета
ВСУ сбили над Киевом два российских самолета
Оккупанты не дали проехать "скорой" с детьми, которых тяжело ранили военные РФ
Оккупанты не дали проехать "скорой" с детьми, которых тяжело ранили военные РФ
Оккупанты обстреливают Киев
Оккупанты обстреливают Киев
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 6093
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3015
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 558
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1206
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2709
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 441
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 08:44

Спецтема: Война России против Украины

Жителей трех городов в Киевской области эвакуируют 9 марта

  Комментировать
Жителей трех городов в Киевской области эвакуируют 9 марта
Жителям Ворзеля, Бородянки, Ирпеня нужно иметь с собой документы и необходимые вещи. Фото: ГСЧС Украины

В среду, 9 марта, с 9:30 будет организована эвакуация мирного населения из Ворзеля, Бородянки, Ирпеня Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Выезд обеспечивают полицейские, Красный крест, органы местного самоуправления", – говорится в сообщении.

Людей призывали четко следовать инструкциям правоохранителей, иметь с собой документы и необходимые вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Действие гумкоридора из Сум в Полтаву продолжили

8 марта из Ирпеня эвакуировали в столицу почти 3 тыс. гражданских, подошедших к разрушенному мосту. Российские оккупанты при этом не соблюдали режим тишины.

7 марта из города удалось вывезти 2 тыс. гражданских.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жителей трех городов в Киевской области эвакуируют 9 марта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 56375
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 46441
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 32551
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 24720
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 23818
Новости Киева
МАГАТЭ потеряло контакт с системами мониторинга ЧАЭС
МАГАТЭ потеряло контакт с системами мониторинга ЧАЭС Просмотров: 684
Руины Ирпеня и Гостомеля показали из космоса: фото
Руины Ирпеня и Гостомеля показали из космоса: фото
5
 Просмотров: 10890
Геращенко поразил данными о преступности в Киеве
Геращенко поразил данными о преступности в Киеве Просмотров: 837
Россия не сможет взять Киев – экс-руководитель Главного управления разведки
Россия не сможет взять Киев – экс-руководитель Главного управления разведки Просмотров: 13014
Кличко поблагодарил всех, кто помогает гуманитарному штабу Киева
Кличко поблагодарил всех, кто помогает гуманитарному штабу Киева Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
2
Смерть Киреева: в ОП рассказали детали гибели участника первых переговоров
Голосов: 1712
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть