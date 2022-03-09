Жителей трех городов в Киевской области эвакуируют 9 марта

В среду, 9 марта, с 9:30 будет организована эвакуация мирного населения из Ворзеля, Бородянки, Ирпеня Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
"Выезд обеспечивают полицейские, Красный крест, органы местного самоуправления", – говорится в сообщении.
Людей призывали четко следовать инструкциям правоохранителей, иметь с собой документы и необходимые вещи.
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8 марта из Ирпеня эвакуировали в столицу почти 3 тыс. гражданских, подошедших к разрушенному мосту. Российские оккупанты при этом не соблюдали режим тишины.
7 марта из города удалось вывезти 2 тыс. гражданских.
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