Жителей трех городов в Киевской области эвакуируют 9 марта

Жителям Ворзеля, Бородянки, Ирпеня нужно иметь с собой документы и необходимые вещи. Фото: ГСЧС Украины

В среду, 9 марта, с 9:30 будет организована эвакуация мирного населения из Ворзеля, Бородянки, Ирпеня Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Выезд обеспечивают полицейские, Красный крест, органы местного самоуправления", – говорится в сообщении.

Людей призывали четко следовать инструкциям правоохранителей, иметь с собой документы и необходимые вещи.

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8 марта из Ирпеня эвакуировали в столицу почти 3 тыс. гражданских, подошедших к разрушенному мосту. Российские оккупанты при этом не соблюдали режим тишины. 7 марта из города удалось вывезти 2 тыс. гражданских.