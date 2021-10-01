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пятница, 01 октября 2021 11:29

Жестокое нападение на Печерске: инспекторам по парковке предоставят охрану
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Фото: facebook.com/usov.ua

В Киеве инспекторов по парковке будет сопровождать охрана.

Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

"В горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана", - написал Усов в Facebook.

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По его словам, поводом для такого шага стали нападения со стороны водителей-нарушителей правил парковки.

"Инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день. Но сегодня (30 сентября. - Gazeta.ua) - как-то особенно жестко. Мы, несмотря ни на что, продолжим наводить порядок в парковочном пространстве города. Правоохранителей призываем как можно скорее расследовать нападение", - добавил чиновник.

30 сентября возле станции метро Печерская на ул. Генерала Алмазова, 14 на инспектора по парковке совершили нападение. Автомобиль Skoda Oktavia противозаконно припарковался во второй полосе, чем остановил движение транспорта позади себя. Инспектор нес службу неподалеку. Подошел, и сделал замечание водителю. Тот нанес инспектору удары по лицу, сломал нос. На место прибыла "скорая" и полиция. 36-летнему водителю грозит до пяти лет тюрьмы.

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