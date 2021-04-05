Жесткий карантин в столице: какие ограничения начали действовать с 5 апреля

Поезда Укрзализныци продолжат ездить через Киев и область. Фото: pixabay.com

С понедельника, 5 апреля, в Киеве вводят тотальный карантин. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля и могут быть продлены.

Более строгие ограничения карантина начнут действовать из-за критической ситуации с коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

С сегодняшнего дня в Киеве:

- закрывают все школы и садики;

- заведения общепита смогут работать только на вынос или с доставкой;

- общественный транспорт - наземный и метро - будет работать по спецпропускам, только для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководителей учреждений, предприятий и заведений призывают отправить сотрудников на дистанционную работу. По возможности, предоставить отпуска. За соблюдением ограничений локдауна будут следить правоохранители. В Киеве также продолжат действовать все ограничения красной зоны: в частности, будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах запрещено находиться без маски. Рада также обсуждает возможность введения комендантского часа в столице после 22:00.

Поезда Укрзализныци продолжат ездить через Киев и область без изменения графика, и продолжать посадку и высадку пассажиров. В поездах и на вокзале вводится обязательный масочный режим.

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С 5 по 16 апреля в столице запрещены плановые госпитализации в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, кроме оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, онкобольным и в случае угрозы жизни.