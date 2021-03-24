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среда, 24 марта 2021 17:25

Женщина вышла из аптеки и оказалась в яме
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В Киеве на ул. Михаила Булгакова, 13 женщина провалилась в двухметровую яму перед зданием аптеки.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Борщаговка".

Фото: Тори Миленко

"Выходя из аптеки, я провалилась, но не упала, успев ухватиться руками за поручни, и это меня спасло. А за 5 минут до этого по этому месту проехала моя мама с коляской моего ребенка. Страшно представить, что могло бы произойти", - написала потерпевшая Тори Миленко.

В сети пользователи возмутились инцидентом и посоветовали киевлянке обратиться к руководству аптеки. Мол, аптека должна содержать территорию вокруг в надлежащем состоянии.

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В Киеве на территории парка "Бабий Яр" мужчина провалился в 20-метровый колодец.

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