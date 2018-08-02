Женщина умерла на приеме у стоматолога

В одной из стоматологических клиник Киева на приеме у врача умерла пациентка. Фото: PMG.ua

В одной из стоматологических клиник Киева на приеме у врача умерла пациентка.

Это произошло 2 августа около 11:00, пишет в Facebook KyivOperativ.

48-летняя женщина лечилась в стоматологическом центре на улице Воздвиженская, 16А. Предварительной причиной смерти называют реакцию на анастезию.

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Сейчас делом занимаются правоохранители.

В подвале стоматполиклиники в поселке Заболотов Снятинского района Ивано-Франковской области нашли посуду, столовые приборы и старые документы. Они принадлежали репрессированным евреям, которых здесь в 1940-х годах удерживали органы НКВД. Директор Заболотовского музея освободительной борьбы Ольга Заграновская рассказала о еврейском гетто в поселке. Она узнала о репрессиях против евреев из рассказов местных жителей.