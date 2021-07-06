Женщина собственным телом отчаянно спасала машину от эвакуации

В Киеве женщина вылезла на автомобиль, чтобы его не эвакуировали. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Русановке водитель вылезла на капот автомобиля Hundai, чтобы его не забрал эвакуатор.

Соответствующее видео распространил "Киев Сейчас" в Telegram.

Эвакуировали транспорт за нарушение правил парковки.

"Водитель поставил авто на пешеходном переходе и ушел. А женщина оберегала его авто от эвакуаторщиков собственным телом", - говорится в описании видео.

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Женщина объяснила, что водитель автомобиля - человек с инвалидностью, и другие "должны это понять". Однако соответствующей наклейки о том, что за рулем авто может быть человек с инвалидностью, нет. Не было рядом и водителя, чью машину защищала женщина.

Чем закончилась история - неизвестно.

В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали.