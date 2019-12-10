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вторник, 10 декабря 2019 14:38

Железнодорожный вокзал в Киеве готовят к масштабной реконструкции
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Председатель правления Укрзализныци показал в сети визуализацию реконструкции Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg
Председатель правления Укрзализныци показал в сети визуализацию реконструкции Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Председатель правления Укрзализныци показал в сети визуализацию реконструкции Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Председатель правления Укрзализныци показал в сети визуализацию реконструкции Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Председатель правления Укрзализныци показал в сети визуализацию реконструкции Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

Центральный железнодорожный и Южный вокзалы в Киеве ждет масштабная реконструкция. Начнут с ликвидации неуклюжих торговых точек внутри вокзалов. Завершат - реконструкцией привокзальных площадей и строительством торгово-развлекательного центра.

О грандиозных планах по вокзалу на своей странице в Facebook сообщил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Именно таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Его редевелопмент начинаем изнутри", - написал чиновник.

За несколько месяцев планируют через систему Prozorro выбрать арендатора торговых площадей на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (распределительной зале для пассажиров - Gazeta.ua). А это - более 10 тыс. кв. м.

Торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер, планируют ликвидировать. Зато коммерциализируют неиспользованные площади. В качестве примера, Кравцов приводит багажное отделение, где проходит выставка Ukraine WOW.

По подсчетам Укрзализныци, на обустройство новых торговых мест потенциальный арендатор потратит около 70 млн грн. Ожидается, что это поможет не только реконструировать изнутри вокзал, но и в 7 раз увеличить доходные поступления Укрзализныци.

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Пока же, заявил председатель правления, с начала 2019 вокзал нанес Укрзализныци более 87 млн ​​грн убытков.

Следующими этапами планируют реконструировать привокзальные площади и передать часть площадей в концессию. Впоследствии на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр.

Евгений Кравцов пообещал, что все этапы масштабной реконструкции публично представит на обсуждение общественности уже в течение месяца.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве отвалилась плитка и упала пассажиру на голову. Он ожидал поезд.

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