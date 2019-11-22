На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову

Плитка разбила мужчине голову. Фото: Анатолий Бойко.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве отвалилась плитка и упала пассажиру на голову. Он ожидал поезд.

"Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть", - говорится в сообществе в паблик "Киев Оперативный".

В сообществе опубликовали видео.

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21 ноября между населенными пунктами Гуйва и Новогуйвинское Житомирской области произошла смертельная авария. Там около 7.45 столкнулись автомобиль Toyota Corolla и скутер Speed ​​Geer. 46-летний водитель последнего погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.