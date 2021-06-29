Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"

В День Конституции Украины общественность пришла под Офис Президента, чтобы выдвинуть Владимиру Зеленскому "обвинения в госизмене" по делу "вангеровцев".

Фото: Дмитрий Анохин

В частности, в акции протеста приняли участие "Рух опору капітуляції" и "Демократична сокира".

Во время мероприятия активисты зачитали "подозрение" Зеленскому в госизмене, которое напечатали в нескольких экземплярах. Один из них достигал длины 1,7 м. После зачтения документа каждый желающий мог подписать его.

"Я хочу детям оставить Украину по наследству, а не руины. Поэтому, надо бороться сегодня", - заявил народный депутат Украины восьмого созыва, ветеран Игорь Лапин.

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ЧВК "Вагнер" - российская военная структура, состоящая из наемников, созданная в 2013 году. Участвовала в боевых действиях на Донбассе на стороне России и в Сирии на стороне союзника России. В российских СМИ организацию называют частной военной компанией, находящейся под командованием отставного подполковника ВС РФ Дмитрия Уткина, позывной "Вагнер".