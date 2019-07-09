Зеленский уволил троих руководителей столичных районов

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей трех районных администраций Киева.
Документы опубликовали 9 июля на сайте президента. Причиной увольнений является окончание сроков полномочий предыдущего президента.
Уволили главу Соломенской РГА Игоря Довбаня. Он руководил районом с ноября 2018 года.
Должности лишился председатель Святошинской райадминистрации Владимир Каретка. Его назначили на должность в 2016 году.
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Подписан указ об увольнении Александра Настасенко, руководителя Голосеевской районной администрации. Он был назначен в феврале 2019 м.
О новых назначениях на освободившиеся должности пока у президента не сообщается.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на усиление эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию Украины.
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