Зеленский уволил троих руководителей столичных районов

Уволили глав Соломенской, Святошинской и Голосеевской РГА. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей трех районных администраций Киева.

Документы опубликовали 9 июля на сайте президента. Причиной увольнений является окончание сроков полномочий предыдущего президента.

Уволили главу Соломенской РГА Игоря Довбаня. Он руководил районом с ноября 2018 года.

Должности лишился председатель Святошинской райадминистрации Владимир Каретка. Его назначили на должность в 2016 году.

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Подписан указ об увольнении Александра Настасенко, руководителя Голосеевской районной администрации. Он был назначен в феврале 2019 м.

О новых назначениях на освободившиеся должности пока у президента не сообщается.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на усиление эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию Украины.