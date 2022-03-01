Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации

Фото: Офис президента Украины

Главой Киевской военной государственной администрации был назначен генерал Николай Жернов для защиты столицы от российских оккупантов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 1 марта в обращении к украинцам, передает Gazeta.ua.

"Оборона столицы – превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного. Чтобы гарантировать оборону города. Чтобы блокировать врагу происки в нашей столице. Чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жернов Николай Николаевич.

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Служил командующим силами поддержки. На высоком уровне организовывал инженерное обеспечение боевых действий Вооруженных Сил Украины в 14-15 годах. Сейчас в СНБО – государственный эксперт Службы военной безопасности", - сказал Зеленский.

Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя сфера ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице, добавил президент.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.