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четверг, 26 августа 2021 19:15

Здание спасателей украсили щемящим муралом-великаном: фото
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В Киеве здание спасателей ГСЧС Шевченковского района украсили муралом. Стенопись приурочили ко Дню спасателя, который отмечают 17 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Шевченковской РГА.

Фото: Шевченковская районная государственная администрация в Киеве

Мурал находится на территории режимного объекта, поэтому полностью увидеть огромный рисунок можно только на фото.

"На нем (мурале. - Gazeta.ua) изображен спасатель, как любящий отец не только собственных детей, но и десятков тех, кому он подарил вторую жизнь. Часть мурала на торце здания представляет родного отца, фасад - второго родителя для спасенных", - говорится в сообщении.

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Это самый большой мурал нарисован девушками. 100 кв. м они писали вручную валиками по сетке, утверждают авторы.

"Краски и расходные материалы взяла на себя школа, работа художников была волонтерской, а обеспечение доступа к стене и сопровождение работ на высоте взяли на себя администрация Киева и киевская ГСЧС. Мы благодарны...ребятам, которые терпеливо сопровождали нас в процессе рисования - "правее и ниже", "туда, до бровей" и так далее, часто пропуская время обеда или ужина", - рассказала основательница школы рисования "Мастерская Probono" Елизавета Басай.

Новий антикоронавірусний мурал з'явився в Софійській Борщагівці. На ньому зображена дівчина в респіраторі, прикрашеному квітами.

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