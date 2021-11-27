Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора

В Киеве чтят память украинцев, погибших от искусственного голода. Сотни людей в 16:00 зажгли свечи у мемориала памяти жертв Голодомора.

До этого там провели общую панихиду глава Православной церкви Украины Эпифаний и предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

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Украинцы идут к мемориалу с лампадами, цветами, колосьями пшеницы, калиной.

Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов. В городах будут проходить памятные мероприятия, а в 16:00 граждане смогут приобщиться к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу".

Во время Голодомора 1932-1933 годов погибли более 7 миллионов украинцев на территории УССР и 3 миллиона за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. Среди жертв было около 1,5 млн. детей в возрасте до 10 лет, по данным Украинского института национальной памяти.