Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора

 
Ексклюзивы
1/5
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
Просмотров: 657
"Пока мама принесли сухарей, брат уже и задубел. Умер за столом" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Пока мама принесли сухарей, брат уже и задубел. Умер за столом" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 1161
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
1 Просмотров: 459
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Просмотров: 1521
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
Просмотров: 999
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
1 Просмотров: 2754
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
1 Просмотров: 3627
Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга
Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга
Просмотров: 360
"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака
"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака
1 Просмотров: 999
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Просмотров: 3384
Фото
Все фото
5
18
3
7
11
Вторую очередь Музея Голодомора построят к 90-й годовщине трагедии
Вторую очередь Музея Голодомора построят к 90-й годовщине трагедии
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
В Киеве появился &quot;мост Кличко&quot; в миниатюре - фото
В Киеве появился "мост Кличко" в миниатюре - фото
В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились &quot;работниками ОБСЕ&quot;
В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились "работниками ОБСЕ"
&quot;У вакцинах чип. Это гибель души&quot;: сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
Видео
Все видео
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
Интервью
1/5
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 612
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 2700
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3654
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4824
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1557
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 243
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
суббота, 27 ноября 2021 16:20

Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
18

  Комментировать

В Киеве чтят память украинцев, погибших от искусственного голода.
Фото: Лілія МИЦКО
В Киеве чтят память украинцев, погибших от искусственного голода.
В Киеве чтят память украинцев, погибших от искусственного голода.
В Киеве чтят память украинцев, погибших от искусственного голода.
В Киеве чтят память украинцев, погибших от искусственного голода.

В Киеве чтят память украинцев, погибших от искусственного голода. Сотни людей в 16:00 зажгли свечи у мемориала памяти жертв Голодомора.

До этого там провели общую панихиду глава Православной церкви Украины Эпифаний и предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пока мама принесли сухарей, брат уже и задубел. Умер за столом" - как в украинских селах выживали во время голодоморов

Украинцы идут к мемориалу с лампадами, цветами, колосьями пшеницы, калиной.

Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов. В городах будут проходить памятные мероприятия, а в 16:00 граждане смогут приобщиться к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу".

Во время Голодомора 1932-1933 годов погибли более 7 миллионов украинцев на территории УССР и 3 миллиона за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. Среди жертв было около 1,5 млн. детей в возрасте до 10 лет, по данным Украинского института национальной памяти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Украинские ученые избрали президента

Советская власть уничтожала украинцев за неповиновение – сегодня вспоминаем жертв Голодомора

Самое читаемое
&quot;Просили уколоть что угодно, только не ее&quot;: в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины
"Просили уколоть что угодно, только не ее": в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины Просмотров: 11547
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
12
 Просмотров: 6841
Избили и похоронили заживо: с таксистом жестоко расправился должник
Избили и похоронили заживо: с таксистом жестоко расправился должник
4
 Просмотров: 6678
&quot;Забрали время на личную жизнь&quot; - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака
"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака 6 Просмотров: 6471
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
 Просмотров: 4698
Новости Киева
Вторую очередь Музея Голодомора построят к 90-й годовщине трагедии
Вторую очередь Музея Голодомора построят к 90-й годовщине трагедии
5
 Просмотров: 9
"Украина прекрасна": Эд Ширан снял клип в Киеве
"Украина прекрасна": Эд Ширан снял клип в Киеве Просмотров: 342
В Киеве появился "мост Кличко" в миниатюре - фото
В Киеве появился "мост Кличко" в миниатюре - фото
3
 Просмотров: 297
На столичном Подоле разгромили популярный бар: есть пострадавшие
На столичном Подоле разгромили популярный бар: есть пострадавшие Просмотров: 1260
В Киеве возле торгового центра сел вертолет
В Киеве возле торгового центра сел вертолет Просмотров: 2115
Больше всего комментируют
38
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
10
Зеленский обвинил Порошенко и Турчинова
6
"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака
5
Американский журналист назвал источник информации о госперевороте в Украине
3
"Чтобы был комфортный разговор" - представитель Зеленского объяснил список приглашенных на марафон СМИ
Голосов: 7058
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть