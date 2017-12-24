Затопило артефакты времен Киевской Руси на Почтовой площади

Часть артефактов времен Киевской Руси на Почтовой площади в центре Киева затопило. На деревянных находках от сырости выросли грибы.

Древние строения и улицы могут исчезнуть, заявила Gazeta.ua краевед Аннабелла Морина.

Автор: Аннабелла Морина Археологи предупреждают: уровень воды поднимется и смоет ценный культурный слой

"В понедельник будет 5 градусов тепла, снег начнет быстро таять. Водоотвод не работает. Уровень воды поднимется и смоет ценный культурный слой. Она и так подмывает временные опорные столбы, удерживающие конструкцию. Глубина затопления - полметра. Воду не откачивают", - рассказала Морина.

Автор: Аннабелла Морина На деревянных находках от сырости выросли грибы

Раскопки осмотрела инспекция из представителей управления охраны объектов культурного наследия КГГА.

"Будет два предписания: одно археологам, чтобы они провели консервацию, и если есть нарушения со стороны строителей, то, соответственно, будет обращение в правоохранительные органы. Археологические и строительные работы остановят. Надо делать перетяжку", - заявил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Автор: Аннабелла Морина Археологи предупреждают: уровень воды поднимется и смоет ценный культурный слой

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Раскопки на Почтовой площади начались два года назад, когда во время строительства подземного тороговельного центра рабочие обнаружили древние артефакты. С тех пор археологи раскопалы остатки древнерусской усадьбы (XI-XII вв.) Нашли шесть княжеских печатей (XI-XII вв.), 70 серебряных и медных монет (начало XVIII в.), Стрелы, ядра, пули и даже похоронное захоронения XI -XII ст. В конца 2016 года этому месту был присвоен статус памятника городского значения, но в марте этого года раскопки приостановили. Среди главных причин называли отказ инвестора строительства ТЦ финансировать следующие работы из-за угрозы полного обвала зданий. Чтобы избежать обвала, необходимо устанавливать бетонную плиту толщиной 27 см, но это поставит крест на раскопках. Ради спасения ценных артефактов горожане создали две петиции на сайте Киевсовета и проголосовали за выделение городом около 2 млн грн на создание подземного музея на Почтовой пл. в рамках проекта Общественный бюджет.