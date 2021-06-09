Запустят новые электрички в Киев: какие и когда

В Киев планируют запустить пригородные поезда по двум новым маршрутам.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
Новые поезда будут обслуживать пассажиров, которые ежедневно приезжают на работу в столицу.
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"Ежедневно в столицу на работу приезжает несколько десятков тысяч жителей региона. То есть работают они в Киеве, а проживают в области, поскольку так экономически выгоднее. Например, весной уже начали курсировать первые пригородные электропоезда на маршрутах Боярка - Вишневое - Киев и Святошин - Буча. Сейчас работаем над тем, чтобы запустить еще два: Фастов - Киев и Вышгород - Киев", - рассказал глава КОГА Василий Володин.
Планируется, что запуск новых пригородных поездов разгрузит автодороги.
Укрзализныця запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галицию и Прикарпатье.
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