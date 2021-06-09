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среда, 09 июня 2021 16:45

Запустят новые электрички в Киев: какие и когда

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Запустят новые электрички в Киев: какие и когда
В Киев из пригородов запустят новые электрички Фастов-Киев и Вышгород-Киев. Фото: КОГА

В Киев планируют запустить пригородные поезда по двум новым маршрутам.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Новые поезда будут обслуживать пассажиров, которые ежедневно приезжают на работу в столицу.

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"Ежедневно в столицу на работу приезжает несколько десятков тысяч жителей региона. То есть работают они в Киеве, а проживают в области, поскольку так экономически выгоднее. Например, весной уже начали курсировать первые пригородные электропоезда на маршрутах Боярка - Вишневое - Киев и Святошин - Буча. Сейчас работаем над тем, чтобы запустить еще два: Фастов - Киев и Вышгород - Киев", - рассказал глава КОГА Василий Володин.

Планируется, что запуск новых пригородных поездов разгрузит автодороги.

Укрзализныця запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галицию и Прикарпатье.

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